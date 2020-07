Hulp van explosievenexperts bij onderzoek naar aanslag in woning Moreelselaan in Eindhoven

PSV is trots op aantal verkochte seizoen­kaar­ten in coronatijd: 26.000

13:10 PSV heeft de afgelopen maanden 26.000 seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen verkocht, zo meldt de club dinsdagmorgen. De club vindt het in de coronaperiode een mooi resultaat, omdat het momenteel hoogst onzeker is of er dit seizoen wel in volle stadions kan worden gespeeld. Commercieel directeur Frans Janssen, eindverantwoordelijk voor de verkoop, is naar eigen zeggen trots op de supporters die PSV steunden en steunen.