Hulp vragen bij kindermishandeling is vaak nog een drempel; Veilig Thuis ziet slechts het topje van de ijsberg

Het kind is in dit geval niet zelf mishandeld, maar wél slachtoffer van huiselijk geweld. Hieraan en aan andere vormen van kindermishandeling besteedt Veilig Thuis deze week extra aandacht in het kader van de Week tegen de Kindermishandeling. De spotjes van de Rijksoverheid - ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet - kent iedereen. Maar dat het getoonde telefoonnummer de beller in contact brengt met Veilig Thuis, is minder bekend. En toch is Veilig Thuis, het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling met 26 afdelingen in het land, dag en nacht bereikbaar.