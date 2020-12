Hulphond in de knoop bij gehandicaptenlift stadhuis: ‘Ben bang dat Bolan eraf valt’

Gevaarlij­ke trap bij stadhuis Eindhoven wordt vervangen na valpartij­en

9 november EINDHOVEN - De binnentrap naar het Inwonersplein in de kelder van het Eindhovense stadhuis, wordt vervangen nadat enkele bezoekers er op struikelden. Het is volgens een expert zeer de vraag of de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden voor de valpartijen.