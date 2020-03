Hulplijn voor Eindhovenaren met geldstress

PS­V-supporters helpen Voedsel­bank Eindhoven met online-ac­tie

15:54 PSV-supporters helpen de Voedselbank Eindhoven en zijn een actie gestart die ertoe moet leiden dat er de komende periode meer voedselpakketten naar de hulporganisatie gaan. Via de website van de sfeergroeperingen Lighttown Madness en Boys from the South worden supporters of andere geïnteresseerden opgeroepen om een voedselpakket te kopen ten behoeve van de Voedselbank.