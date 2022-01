Hulporganisaties slaan handen ineen voor vrijwilligers in de wijk: appelsap en paddenstoelen moeten tot gesprekken leiden

Click & collect, het is ook in Eindhoven nauwelijks de moeite waard: ‘Ik vind het vooral erg voor mijn baas’

EINDHOVEN - Een doekje voor het bloeden, veel meer is click & collect voor de meeste winkeliers in de Eindhovense binnenstad niet. Terwijl hun vaste klanten gaan winkelen in België of Duitsland, moeten ze het hier doen met een handjevol klanten per dag.

10 januari