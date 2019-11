Hulpverleenster in jeugdzorg doet haar verhaal: ‘Bedreigingen worden steeds persoonlijker’

Toch bonte mix van Pieten bij intocht Sint in Eindhoven

1:17 EINDHOVEN - In de intocht van Sinterklaas in Eindhoven op 16 november lopen naast de traditionele donker geschminkte Pieten voor het eerst ook (Glitter) Pieten mee in verschillende andere basiskleuren. Dit maakten de gemeente Eindhoven en Stichting Sint-Nicolaas Intocht Eindhoven maandagavond laat bekend in een gezamenlijke schriftelijke verklaring.