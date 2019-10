Hulpverleners in Eindhoven raken uit beeld

EINDHOVEN - Eindhoven Hartveilig (EHV) trekt aan de bel. Door het opschonen van de bestanden van HartslagNu waar burgerhulpverleners zich aanmelden, is de kans groot dat duizend mensen uit beeld raken, die in juli 2017 meegedaan hebben aan de reanimatiecursus in het Philips Stadion.

In juli 2017 heeft de Hartstichting een grootschalige reanimatiecursus gehouden in het Eindhovense Philips Stadion. Duizend deelnemers konden gratis leren reanimeren. Voorwaarde was dat de mensen zich na afloop aanmelden bij HartslagNu, het oproepsysteem dat de 112-meldingen coördineert bij een melding van een hartstilstand.

Certificaat

,,Als je bij HartslagNu aangemeld bent, moet je elke twee jaar een nieuw certificaat invullen. Mensen die de cursus in het stadion gedaan hebben, hebben geen herhalingscursus aangeboden gekregen en zullen in de meeste gevallen dus geen certificaat gehaald hebben", zegt Henny Pietersma van Stichting Eindhoven Hartveilig.

Eind december wordt het systeem opgeschoond en iedereen die een verlopen certificaat heeft wordt verwijderd. Op dit moment zijn er nog tussen de 2900 en 3000 mensen aangemeld.

Privacywet

,,Wij hebben geen inzicht in de gegevens van HartslagNu. Als wij die willen hebben dan moeten we een contract tekenen. Daar willen we eerst een jurist naar laten kijken, om te weten welke consequenties dat kan hebben in verband met de privacywet." Voor EHV zijn de postcodes voldoende. Zij weten dan hoe de burgerhulpverleners verdeeld zijn over de stad en waar nog mensen gezocht moeten worden. Zij kunnen dan de wijkteams benaderen om mensen te zoeken die willen leren reanimeren. ,,Helaas kunnen we de mensen van de cursus in het stadion niet bereiken. Zij moeten zelf actief op zoek naar herhalingscursussen."