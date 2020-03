Hulselnaar weet niet hoe ongeluk kon gebeuren

DEN BOSCH - Wist hij het maar, hoe het ongeluk was gebeurd waardoor hij zelf en een tegenligger zwaar in de kreukels kwamen te liggen. Een man uit Hulsel heeft geen idee hoe het kwam, en hoort een werkstraf van negentig uur eisen.

Het was een beetje regenachtig, eind van de middag, de straatverlichting brandde nog niet, Petrus A. (51) uit Hulsel reed op 6 december 2018 over de N269 naar huis. Hij reed niet te hard, was niet oververmoeid, was niet aan het bellen of zo en toch stuurde hij plotseling zijn wagen naar links. Hoe dat kon? Tot op de dag van vandaag geen idee. ,,Wist ik het maar, dan was het waarschijnlijk niet gebeurd.”

Geen wrok

In de rechtszaal in Den Bosch zat dinsdag ook de man op wiens Mitsubishi A. was gereden met zijn Volkswagen-bedrijfsbus. Het slachtoffer eiste geen schadevergoeding, koesterde geen wrok, maar wilde wel even iets kwijt. ,,A. mag wel weten dat ik erg veel heb afgezien.”

De man hield aan de frontale botsing gebroken ribben, een gebroken linker onderarm, gebroken linken boven- en onderbeen en een zwaar beschadigde linker knie over. Zijn werk als vloerenlegger kan hij vanwege die knie nooit meer doen. Hij is volledig arbeidsongeschikt verklaard maar probeert op te krabbelen en toch weer aan het werk te gaan, als metselaar. A. zelf brak elf ribben, een hand, zijn jukbeen en oogkas. Ook mentaal lag hij in de kreukels.

Extra opletten

De officier van justitie benadrukte dat A. met zijn bus volledig op de linkerrijhelft was beland. Niet een beetje, maar helemaal. A. heeft volgens de officier één tot anderhalve seconde op de verkeerde weghelft gereden en niet gereageerd, niet aan zijn stuur getrokken. Komt bij dat hij op een gevaarlijke provinciale weg reed en dus extra had moeten opletten. De officier kwam tot de juridische kwalificatie ‘aanmerkelijk onvoorzichtig rijden’ en eiste een werkstraf negentig uur plus een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden.