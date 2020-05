Humanitas Eindhoven: geef ons zekerheid

Matthieu van Kaam werd in februari voorzitter. Hij is jurist en werkte jarenlang voor Philips op het gebied van patentrecht. Ook was hij eerder acht jaar voorzitter van de cliëntenraad van het Catharina Ziekenhuis. ,,Mensen die in de problemen komen met een steuntje in de rug de goede kant op sturen. Dat spreekt me aan in Humanitas.”. Hij was zelf ook vrijwilliger, als taalmaatje van een Syrische vluchteling. ,,Mahrous is inmiddels een goede vriend.”