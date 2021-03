'Hummende’ kolibrie leert drone stiller vliegen

Een kolibrie is de enige vogel die al fladderend net als een drone op de plaats in de lucht kan blijven hangen. Wel 46 keer per seconde beweegt het vogeltje daartoe de vleugels waarbij het een typisch zacht brommend, niet storend geluid maakt. Maar hoe de vogel dat doet, is nu voor het eerst uitgevogeld door wetenschappers van de Eindhovense universiteit en in Stanford met behulp van TU/e spin off Sorama.