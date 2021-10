Hungry for design? Eten verbindt op de Dutch Design Week

Los van de lading koffie-en lunchtentjes op Strijp, Sectie-C en in het centrum, zit de DDW namelijk vol food. Niet in de laatste plaats letterlijk eten, maar ook fooddesign, nieuwe manieren van voedsel verbouwen en onderzoeksprojecten naar onze omgang met eten. En eten als een verbinder, laten we die vooral niet vergeten.

Ontbijtje met ontwerpers

Bij Studio Joachim-Morineau (designers Carla Joachim en Jordan Morineau) op Strijp-T begint de dag met die verbinding. Tijdens Le petit déjeuner: croissants on ceramics, dat ze gedurende de DDW een aantal keer organiseren, laten deze Franse designers zien hoe dat moet: eten, drinken en over ontwerpen kletsen.

Quote Dat was ons afstudeer­on­der­zoek aan Design Academy Eindhoven. We wilden technolo­gie en ambacht samenvoe­gen Carla Joachim, Studio Joachim-Morineau

Aan tafel zitten designers en bezoekers. Op tafel: croissants, pains au chocolat, brioches en koffie. Franser kan het niet. Al het bakwerk is gedaan door studiogenoot Sixtine, La Brioche. Het gespreksonderwerp: de keramieken mokken waarin de koffie zit en borden waarop de croissants liggen. Handgemaakt door Joachim en Morineau. Uniek servies, door het gebruik van de Dripping Machine, die blauwe stippen achterlaat op ieder exemplaar. ,,Dat was ons afstudeeronderzoek aan de Design Academy. We wilden technologie en ambacht samenvoegen”, zegt Morineau. Ze zit aan de zelfgemaakte tafel van het duo; een aluminium onderstel en een plaat van gerecycled plastic erbovenop. Keramiek is hun core business, maar voor de afwisseling doen ze aluminiumconstructies.

Onderzoek naar food

Op Strijp-S en in het Klokgebouw staat de manier waarop we voedsel gebruiken centraal. Zo staat l’Ecole De Design Nantes Atlantique in de Yksi Expo op Strijp-S met een aantal ontwerpen dat bijdraagt aan een meer duurzame manier van leven. Pauline Motel maakte organische tandpasta voor kinderen van eierschaalpoeder. Ze bedacht het product om de hoeveelheid afval te verminderen. In de expo is het proces te zien dat Motel doorliep in dit ontwerp.

In het Klokgebouw vind je de expo Zero Hunger, Zero Power. Masterstudenten van de Design Academy laten zien hoe design een rol kan spelen in het systeem van ongelijke verdeling van eten over de wereld. Eén van de werken is een megagrote stapel tomaten, met daarbij een video over De perfecte tomaat. Het werk neemt de voorwaarden waaraan een ‘goede’ tomaat moet voldoen op de hak, om zo te laten zien dat er veel voedsel verloren gaat.

Verbinder

Bij Piet Hein Eek verbindt eten juist, buiten bij Bricknic. De Duitse ontwerpers Timm Donke en Leif Czakai raakten in Oost-Afrika geïnspireerd door de ambacht van stenen maken. Ze combineerden die ambacht met fooddesign en besloten stenen te ontwerpen waarin je je eigen eten kunt garen. Wél in community-vorm; iedereen legt een steen met z’n eten op een stapel boven een vuur en zo ontstaat er een oven. ,,Het mooiste aan dit concept is dat iedereen wat bijdraagt”, aldus Donke.

Om de voedselketen compleet te maken, ga je langs bij Phood Farm aan Kanaaldijk-Zuid. De plantjes in deze zogenoemde Aquaponic farm krijgen licht van roze-paarsachtige lampen. Er zit een ecosysteem achter, waarbij vissen zorgen voor de mest van de planten en de planten het water voor de vissen zuiveren. Dat allemaal in één kas. Honger gekregen? Schuif dan aan bij Bottle Distillery op De Caai en neem even een hapje en een drankje. Want: niemand wil hangry over de Dutch Design Week lopen.

Studio Joachim-Morineau, Strijp-T, Achtseweg Zuid 161 E

Yksi , Torenallee 22-04

Klokgebouw, Klokgebouw 50

Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 30

Phood Farm, Kanaaldijk-Zuid 1-06

Volledig scherm Expo ‘Zero Hunger, Zero Power’ in het Klokgebouw. © Simone Vos