Hutspot trekt stekker uit winkels: opheffingsuitverkoop tot eind dit jaar

Eindhoven wil succesvol­le luchtreini­ger Longen van de Stad niet verplicht stellen in bouwprojec­ten

EINDHOVEN - De luchtreiniger Longen van de Stad wordt niet verplicht in nieuwe bouwplannen in de stad. Ontwikkelaars van nieuwbouw en eigenaren van parkeergarages en woningcomplexen moeten zelf bepalen of ze de techniek die fijnstof uit de lucht haalt, in willen bouwen.

11 november