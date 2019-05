Hutten Catering en LBG Hotels gaan Mariënhage in Eindhoven bestieren

,,De grootste uitdaging is niet om weer een commercieel goede exploitatie neer te zetten, maar om DELA te helpen deze plek terug te geven aan de stad door Mariënhage open te stellen voor allerlei activiteiten”, zegt eigenaar/directeur Bob Hutten van het cateringbedrijf. En voor Rino Soeters, eigenaar van LBG Hotels, staat elk hotel op zich. ,,Elk hotel is anders, aangepast aan de locatie. Hier gaan we in ieder geval voor een vijfsterrenuitstraling. Ons voorbeeld is het Kruisherenhotel in Maastricht. Dat willen we proberen te overtreffen.”

De nieuwbouw voor DomusDELA naast de Paterskerk in Eindhoven.

Hutten tekende gisteren het contract voor de exploitatie met directeur Edzo Doeve van DELA. Soeters deed dat enkele weken geleden al. De verbouwing van de Paterskerk, de kapel en het oude Augustinianum tot DomusDELA moet in november klaar zijn.

Rino Soeters van LBG Hotels, Edzo Doeve van DELA en Bob Hutten van Hutten Catering (vlnr) in een van de conferentiezalen in DomusDELA, het complex Mariënhage in Eindhoven dat verbouwd wordt.

LBG hoopt over enkele weken het definitieve ontwerp van het interieur te kunnen presenteren. In ieder geval zal in de gangen van het hotel de muur van Mariënhage uit 1420 terug te zien zijn. ,,En we bekijken of we een historische route door het hele complex kunnen maken", aldus Soeters. LBG heeft zijn thuisbasis in Maastricht waar het onder meer het MaBi in een voormalige bioscoop heeft. In Amsterdam is het bedrijf de uitbater van budgethotel QBic in Zuid. En de ambities zijn groot. Zo is LBG momenteel ook op een andere locatie in Eindhoven in de race en kijkt de keten naar mogelijkheden in onder meer Rotterdam.

De nieuwbouw aan de binnentuin naast de Paterskerk in Eindhoven.

Hutten noemde Mariënhage ‘een groot project’ dat ‘niet eenvoudig’ is voor zijn bedrijf, met ‘hoge ambites’ en de nodige ‘afbreukrisico's’. In een toelichting zegt de eigenaar dat hij het dan vooral had over de openstelling van het complex voor de Eindhovenaar. ,,Hoe we dat willen gaan doen? Daarover gaan we met allerlei mensen, verenigingen en partijen het gesprek aan. Dat gaan we de komende maanden onderzoeken.”

Dat sprak DELA ook aan, zegt Edzo Doeve. ,,Hutten betreedt niet gewoon de gebaande paden, maar durft er ook buiten te treden. We kunnen hier niet terugvallen op een beproefd concept", aldus Doeve. ,,Nee, zeker niet", vult Hutten aan. ,,We moeten gaan experiementeren, uitproberen, gaan praten met met verenigingen en groepen in de stad.

Volgens Bob Hutten wil hij daarbij ook oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het cateringbedrijf besteedt al veel aandacht aan het werk bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan het tegengaan van verspilling van voedsel. ,,Ook hoe DELA met de dood omgaat, daar meer open over is, spreekt mij aan. Dat betekent ook dat het afscheid van een dierbare meer moet zijn, meer dan koffie met cake.”Hutten beheert al 220 bedrijfsrestaurants in heel Nederland, maar onder meer ook de businessclub in het PSV-stadion.

De verbouwing van de Paterskerk en complex Mariënhage in Eindhoven tot DomusDELA vordert gestaag. De nieuwbouw, uitgevoerd in wit materiaal en glas, is al goed te zien, zoals hier aan de Kanaalstraat.

Het Veghelse bedrijf gaat de brasserie in de witte nieuwbouw op de binnenplaats, het restaurant onder de kapel in de Dommelvleugel en het congrescentrum bestieren. Daarbij moet natuurlijk nauw samengewerkt worden met DELA dat de ceremoniezalen (kerk en kapel) beheert en met het hotel met 80 kamers op de verdiepingen van de gebouwen.