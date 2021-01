Huur gehalveerd, dat willen cafébazen allemaal wel: ‘Uitspraak rechter is nog geen garantie’

MKB Brabant moet aan de bak met data; miljoenen­plan moet bedrijven 'digitale boost’ geven

28 januari DEN BOSCH/EINDHOVEN - Als mkb’er denk je de zaken goed voor elkaar te hebben. Je personeelsbeleid en financiën draaien op beproefde software en ook je voorraadbeheer is digitaal op orde. Maar daarna houdt het wel zo'n beetje op bij menig bedrijf. En dat is zonde want data is meer dan een softwarepakket.