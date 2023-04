Huurder en gemeente hebben nog heel wat te bespreken over de toekomst van de Genneper Watermolen: ‘Ze moeten het verleden niet uitgummen’

‘Justitie beschadig­de oud-boeg­beeld Club Sam met beschuldi­ging van seksueel misbruik’

NUENEN - Justitie in Den Bosch heeft de oud-voorzitter van Club Sam in Nuenen beschadigd, door in een brief te suggereren dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert de Nationale Ombudsman.