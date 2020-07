Huurders Phia van Veenendaal Staete Eindhoven schrikken van hoge huur

EINDHOVEN - Ze zijn flink geschrokken, de huurders van de Phia van Veenendaal Staete aan de Vestdijk in Eindhoven. Per 1 juli zijn ze geconfronteerd met een huurverhoging van 4,6 procent. En de huren die ze betalen moeten uiteindelijk omhoog van zo'n 700 euro nu naar 925 euro. Een actiegroep verzet zich daartegen met hulp van de SP.

,,En dat terwijl onze appartementen juist gebouwd zijn om ook senioren met een kleine beurs een woning te kunnen bieden in de binnenstad. Er zitten ook echt sociale huurders bij die een hogere huur niet kunnen betalen. Daar moet echt iets aan gedaan worden", zegt Nathalie de Robles, bewoonster van de Phia van Veenendaal Staete (PVS) aan de Vestdijk. Via de SP-fractie in de gemeenteraad zijn er vragen over de kwestie gesteld.

Volledig scherm Phia van Veenendaal Staete aan de Vestdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De woningen in het complex zijn door corporatie Wooninc. verkocht aan Stayinc., de dochteronderneming die geliberaliseerde woningen (boven de 737 euro of 143 woningpunten) verhuurt. Het idee is dat ook voor Eindhovenaren met een inkomen hoger dan 39.000 euro (maar lager dan 54.000 euro) er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen is. Zij mogen niet via de corporaties in de sociale huur geholpen worden. Daarvoor worden nieuwe zogenaamde middenhuurwoningen (tot 850-1000 euro) gebouwd. Maar Wooninc. zet ook sociale huurwoningen over naar de middeldure categorie om het aanbod te vergroten. ,,Wij zijn niet de enige huurders die daarmee te maken krijgen. Onder meer ook in de Ventoseflat, die de gemeente aan Wooninc. heeft verkocht, geldt dat", aldus de bewoonster.

De huurders in PVS kregen van Wooninc. drie jaar geleden te horen dat er niets zou veranderen bij de overgang naar Stayinc. Daar wil de actiegroep de verhuurder graag aan houden. ,,Die huur van 925 euro is wel erg hoog, ook omdat er een fout in de berekening zit", zegt De Robles. ,,De woningen zijn met 60 vierkante meter kleiner dan berekend en er is ook geen buitenberging. Maar eigenlijk zou het beter zijn de sociale huurgrens van 737 euro te hanteren, zoals beloofd. Meer huurtoeslag krijgen de sociale huurders ook niet. En we willen af van de extreme huurverhogingen.”

Huurverlaging of -bevriezing mogelijk

Volgens Wooninc. is de zogenaamde streefhuur van 925 euro pas van toepassing als er nieuwe huurders komen. En over de huurverhoging zegt een woordvoerster: ,,Wooninc. verhoogt de sociale huren dit jaar met percentages tussen de 0% en 5%. De maximale huurverhoging, vastgesteld door de overheid, is 5,1%. Zo ook bij de huurders met een sociaal huurcontract bij Stayinc. Mochten huurders een relatief hoge huur hebben en een laag inkomen, dan komen zij in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing.”