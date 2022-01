Huurders trekken in eerste acht woningen in nieuwe Buurtschap Te Veld in Eindhoven; nog geen twee jaar na maken eerste plannen

Verwarde man gooit met dakpannen naar politie in Eindhoven, door drie agenten van dak gehaald

EINDHOVEN - Een man is zaterdagavond in verwarde toestand op een dak in Eindhoven geklommen. Toen de politie kwam kijken, gooide hij dakpannen naar agenten vanaf een woning in de Antilopenlaan. Uiteindelijk wist de politie de man met drie agenten te arresteren.

16 januari