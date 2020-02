Huurprijzen 'nieuwe’ kantoren Eindhoven stijgen flink

De prijsstijging is de hoogste in Nederland over 2019 en de huur in euro's per vierkante meter een record voor de stad. Maar Eindhoven legt het nog (ruim) af tegen Amsterdam Zuidas (460 euro, plus 7 procent), Rotterdam (245 euro, plus 4 procent) en Den Haag (225 euro, plus 2 procent). De cijfers die CBRE heeft verzameld, betreffen alle vastgoedtransacties boven de 500 vierkante meter, in heel Nederland.