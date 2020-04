Huurteam gemeente Eindhoven moet studenten helpen

EINDHOVEN - Een Huurteam van de gemeente Eindhoven gaat vanaf 1 mei studenten in de stad helpen met vragen rond de huisvesting. Er is een website en er komt een ‘loket’ waar zij terecht kunnen met problemen rond huurprijzen, huurcontracten en kwaliteit van de kamers.

Het Huurteam start op proef voor een jaar. De opzet van het team is een onderdeel van het convenant studenhuisvesting waar nu aan gewerkt wordt door Eindhoven, TU/e, Fontys, Summa College, Design Academy Eindhoven, Vestide/Woonbedrijf, studentenvertegenwoordigers en eigenarenorganisatie Vastgoed Belang.

Eventueel weer tijdelijke studentenhuisvesting

Die groep houdt momenteel in de gaten hoeveel studentenwoningen er nodig zijn en wat het aanbod is. Vorig jaar stelden de organisaties vast dat er per jaar zo'n 1200 kamers en studio's nodig waren. Binnenkort maken zij bekend hoeveel woningen er nodig zijn. Eventueel volgt dan ook weer de bouw van tijdelijke woningen zoals eind vorig jaar ook gebeurde op het voormalig Slachthuisterrein bij de Berenkuil.

In een persbericht over het huurteam stelt de gemeente dat zij ‘wil dat studenten fatsoenlijk kunnen wonen tegen normale huurprijzen’. Vandaar de hulp voor studenten. Het team ziet er ook op toe dat regels en afspraken rond kamerverhuur aan studenten worden nageleefd.

Wethouder Yasin Torunoglu onderstreept de belangen die gemoeid zijn met een goed woonklimaat: "Die noodzaak is meervoudig. We hebben als studentenstad een verplichting aan de jongeren die voor Eindhoven kiezen: ze moeten veilig en passend wonen. Daarnaast is de aanwezigheid van studenten goed voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Ook is goede huisvesting voor studenten een grote voorwaarde om talenten aan te trekken en te behouden voor de bedrijvigheid van de regio."

Het Huurteam gaat studenten online en fysiek helpen en adviseren in kwesties als veiligheid, kwaliteit van de huisvesting, huurprijzen en huurcontracten. Voor internationale studenten kan het huurteam van grote betekenis zijn door hen te helpen hun weg te vinden in bijvoorbeeld juridische kwesties. In andere steden is zo'n Huurteam een succesvolle toevoeging gebleken, aldus de gemeente Eindhoven. De laagdrempeligheid van het nieuwe loket moet ongewenste situaties eerder aan het licht brengen en verhelpen.