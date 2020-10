Huurteam voor studenten in Eindhoven wil waakhond zijn

EINDHOVEN - 183 studenten hebben al een bezoek gebracht aan het nieuwe Huurteam Eindhoven. Allemaal hebben ze klachten, vooral over de hoge huur. Met een uitschieter naar 242 euro per maand boven de toegestane huur. Dan komt het Huurteam in actie.

,,We helpen individuele studenten, actief en laagdrempelig", zegt Rick Blezer van het Huurteam Eindhoven. ,,Maar daarnaast willen we ook de waakhond van de woningmarkt voor studenten zijn.” En zijn mede-teamlid Nick de Liège vult aan: ,,De afgelopen jaren zijn in Eindhoven de huren flink gestegen en studenten kon daar nergens voor terecht.”

Het Huurteam is opgericht door de gemeente Eindhoven, studentenhuisvester Vestide/Woonbedrijf, TU/e, Fontys en de Design Academy, naar voorbeelden in Amsterdam, Nijmegen en Breda. Het initiatief van studenten zoals Reijn van den Burg werd overgenomen door de gemeenteraad. ,,Uit een enquête bleek dat vooral de huur ‘wel een dingetje’ was, zegt Van den Burg. ,,Veel studenten zijn overtuigd dat ze te veel betalen, maar hoe maak je dat hard. Daar kan het Huurteam zeker bij helpen.”

Eindhoven Adonispad studentenhuis

In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. Van den Burg heeft de hoop dat het team daarna een vervolg krijgt. ,,Dit werk moet je meerdere jaren doen, zodat huurders én verhuurders zich bewust worden van de situatie en het werk effect heeft”, aldus Van den Burg.

Hoe erg is het dan in Eindhoven? ,,Dat is moeilijk te zeggen. Hier komen vooral studenten die vinden dat hun huur te hoog is. Uit cijfers van de Landelijke Studentenvakbond LSVB blijkt dat de huren in Eindhoven bijna 130 euro per maand te hoog zijn. Daarmee staat Eindhoven op de vierde plaats landelijk. En dan moet je bedenken dat de huren toch al hoog zijn en dat studenten vaak geld moeten lenen voor hun studiebeurs”, aldus Blezer.

Wil huisbaas niet schikken dan volgt een procedure

55 studenten kwamen voor een te hoge huur. Het Huurteam checkt dat aan de hand van de zogenaamde puntentelling. Blijkt de student te veel te betalen, dan wordt eerst de verhuurder aangesproken. Soms helpt dat. Wil de huisbaas niet schikken, dan stapt het Huurteam met de student naar de Huurcommissie. Daar lopen nu een groot aantal procedures. In totaal gaat het bij de 55 studenten om 140.000 euro te veel betaalde huur: het maandbedrag maal de drie jaar dat de student in de kamer zou wonen.

ENSCHEDE -Voor serie Oud Gebouw, wat zit er nu in?: Pand met slijterij Berendsen en studentenhuis erboven, was vroeger populair hotel/restaurant/zalencentrum Avion.

Een derde van de 'klanten’ van het Huurteam in de Lijsterbesstraat zijn internationale studenten. Die zijn extra kwetsbaar in de woningmarkt die onder druk staat. ,,Het is voor hen minder makkelijk om aan informatie te komen, want het meeste is alleen in het Nederlands beschikbaar", zegt Blezer. ,,Ook de procedure bij de Huurcommissie is er alleen in het Nederlands. Dan vallen internationals al gauw buiten de boot.”

Veel verhuurders geven geen afrekening

Nog eens 13 studenten kwamen in actie tegen de jaarlijkse huurverhoging door een huisbaas en in 39 gevallen ging het om de servicekosten. ,,De verhuurder gaf in alle gevallen geen afrekening, zoals hij verplicht is", aldus De Liège. En nog eens veertien studenten klaagden over gebreken: van lekkages tot deuren die niet af te sluiten zijn. In 57 gevallen bleef bij een advies over bijvoorbeeld het contract of de opzegtermijn.

De studenten huren bij particuliere eigenaren maar ook bij grote institutionele beleggers. En Camelot, waar onlangs veel klachten over binnenkwamen op de TU/e Campus? Daar mag het Huurteam niets over zeggen. ,,Mochten er nog klachten zijn, dan roepen we de studenten op om zich te melden", aldus Blezer.