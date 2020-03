Huwelijksreis in duigen en bruiloft op de tocht door inreisverbod VS

Holland Casino Eindhoven tijdelijk dicht vanwege corona

9:09 EINDHOVEN - Een gokje wagen bij Holland Casino in Eindhoven is tot 31 maart niet meer mogelijk. Vanwege het coronavirus is het casino aan de Markt net als alle andere vestigingen gesloten. Volgens een woordvoerder zijn er in de vestigingen van het casino doorgaans meer dan honderd bezoekers aanwezig en kan het bedrijf dus niet anders.