Huygens College Eindhoven terug bij af

Het Christiaan Huygens College in Eindhoven is terug bij af. De school kan opnieuw aan de slag met een verbouwings- en nieuwbouwplan. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt niets voor het meer dan 16 miljoen euro kostende nieuwbouwplan.

Opnieuw aan tafel

Dat bleek dinsdagavond, tijdens een commissievergadering van de Eindhovense gemeenteraad. Onderwijswethouder Jannie Visscher (SP) kreeg van de raad het dringende verzoek opnieuw met de school om tafel te gaan zitten. Doel van gesprek moet zijn te komen tot een nieuw, betaalbaar plan.

Begin december vorig jaar bleek dat het nieuwbouwplan dat het Christiaan Huygens College gemaakt had voor het schoolcomplex aan de Von Flotowlaan veel duurder uitviel dan was geraamd. De kosten van dat plan bedragen meer dan 16 miljoen, in plaats van de eerder geraamde 9,5 miljoen euro. ,,Een overschrijding van meer dan zevenenzeventig procent", zo rekende wethouder Visscher de gemeenteraadsleden dindsdag voor. ,,Daar gaan je oren wel van flapperen."

Volgens de wethouder komt dat omdat het Christiaan Huygens een heel ander plan heeft uitgewerkt dan aanvankelijk was afgesproken. Onderdeel van dat eerste plan was renovatie van een bestaand gebouw, het voormalige onderkomen van Sint Lucas. In het nieuwe plan is daar nieuwbouw voor in de plaats gekomen omdat renovatie volgens het Huygens niet haalbaar is. De kosten daarvan komen uit op maar liefst 22 miljoen.

Grote zorgen

Op verzoek van PvdA (coalitie) en VVD (oppositie) besprak de gemeenteraad deze situatie. Beide partijen maar ook de andere fracties maken zich grote zorgen over de onderhoudsstaat van het huidige Huygens-gebouw aan de Rachmaninovlaan. Dat gebouw is oud, versleten en er staan noodlokalen die al 45 jaar oud zijn.

Alle partijen drongen er daarom bij de wethouder op aan snel in overleg te gaan met de school en met een oplossing te komen voor de patstelling in de plannenmakerij. De PvdA vindt dat daarbij gekeken moet worden naar de mogelijkheden van woningbouw aan de rand van het terrein waarop het scholencomplex staat. ,,Dat zou het plan mogelijk beter betaalbaar kunnen maken."

De VVD is bereid de portemonnee te trekken voor de school. ,,Desnoods putten we uit onze reserves. Belofte maakt schuld", zei raadslid Hans Rozendaal. ,,En we hebben de school een nieuw gebouw beloofd."