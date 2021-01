Hvalross: ‘ouderwetse’ heavy hardrock, zwaar en log als een walrus

Samen met zijn matties van vroeger heeft hij de hardrock herontdekt. En dus is Gerben van Oosterhout (44) weer volop bezig met muziek schrijven en opnemen. Optreden is er even niet bij natuurlijk, maar dat moet er zeker weer van komen als die vermaledijde coronacrisis de nekslag heeft gekregen. Met het in eigen beheer uitgebrachte Cold Dark Rain heeft zijn band Hvalross inmiddels een solide basis gelegd om daarvandaan verder te werken.

Dat die plaat - met een fraaie hoes van de bekende cartoonist Nozzman, die ook voor deze krant werkt - midden in de coronacrisis uitkwam op Spotify, Bandcamp én vinyl, was niet ideaal, bekent Van Oosterhout. ,,We dachten: moeten we niet wachten? Maar we waren zo trots op het album. En we waren ook al met nieuwe muziek bezig. Toen hebben we gezegd: we gaan dit gewoon doen. Je wil gewoon muziek maken en die delen.”

Quote In de progressie­ve tijd kon het niet gek genoeg, nu is de muziek wat meer rechttoe rechtaan. We doen gewoon wat we leuk vinden Gerben van Oosterhout, zanger Hvalross

Hoewel Hvalross een nieuwe band is, bestaat de bezetting uit the usual suspects. Althans, voor Van Oosterhout dan toch. Hij deelt een lange geschiedenis met de drummer, gitarist en bassist. Met de drummer en bassist speelde hij sinds 1997 een paar jaar in de indie-band The Lower Lifeforms. In 2000 veranderde die zijn naam in Oker (met muziek à la Di-rect) en kwam gitarist Barry erbij. Daarna speelde Van Oosterhout met dezelfde leden nog in de progrockband Astral Travellers, totdat die in 2012 uit elkaar viel.

Mastodon

Nu maken ze dus opnieuw samen muziek, waarbij de associatie met de Amerikaanse sludge metal-band Mastodon als eerste te binnen schiet. Dus toch weer een koerswijziging ten opzichte van Astral Travellers, ook al heeft hun muziek nog steeds progressieve elementen.

,,We proberen niemand na te doen. Juist niet. Dit geluid is gewoon de mix van vier personen, wat ze kunnen, willen en mooi vinden”, zegt Van Oosterhout. Maar de bezetting is bijna dezelfde als in 2012. ,,Misschien zijn we nu wat rustiger geworden. Het is nu ook wel meer terug naar de basics. In de progressieve tijd kon het niet gek genoeg, nu is de muziek wat meer rechttoe rechtaan. We doen gewoon wat we leuk vinden.”

De naam behoeft trouwens wel enige uitleg. Het Noorse woord voor walrus? Pardon? Van Oosterhout: ,,Er zit niet echt een reden achter. We vonden het gewoon stoer klinken. Daar kwam onze bassist mee.”

Volledig scherm De hoes van Nozzman © Nozzman

Dat Van Oosterhout nu weer deel uitmaakt van een band met zijn oude maten is min of meer toeval. ,,In 2017 hoorde ik dat de drummer, bassist en gitarist aan het repeteren waren. Ik zei: zal ik een keer komen try-outen? Doe maar, zeiden ze, en ik improviseerde zanglijnen op hun nummers. Sindsdien zijn we met zijn vieren weer muziek aan het maken. Het gaat als een tierelier.”

Hoewel de band in de eerste twee jaar sinds de oprichting geen album klaar had, slaagde de groep er in veel op te treden, vooral in 2019. Van Oosterhout: ,,Dat lukte door veel contact te leggen, we kenden het wereldje al en dat we weer muziek aan het maken waren sprak zich rond.”

Ambitie

Wat de toekomst brengt, is zeker in coronatijden onzeker. Van Oosterhout verzekert dat Hvalross - in ieder geval wat de leden zelf betreft - niet zomaar een bandje is. ,,De ambitie is hoog. We willen goede muziek maken en kijken hoever we komen.”

‘Cold Dark Rain’ van Hvalross is te beluisteren op Spotify. De elpee is verkrijgbaar via hvalross.com