Ic-arts Catharina Ziekenhuis: ‘Er gaan ontzettend veel enge rekensommetjes rond’

EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven richt binnen een week een extra ic-afdeling in. ,,We proberen de best mogelijke zorg voor de stad en de regio te realiseren’’, zegt ic-arts Dick Koning.

De kans om dood te gaan aan het coronavirus? Ook Dick Koning ziet op internet dagelijks percentages, rekenmodellen en andere statistieken voorbijkomen. Maar van de anesthesioloog-intensivist van het Catharina Ziekenhuis zal geen antwoord komen, ,,Er gaan ontzettend veel enge rekensommetjes rond. Mensen zien statistieken en rekenen uit wat de kans is om dood te gaan. Maar dat is pure speculatie en het zorgt voor angst. Wees er heel voorzichtig mee. Er is nog te veel onbekend.’’

Het Catharina Ziekenhuis functioneert in normale tijden met 16 bedden voor intensive care. Maar ook dit ziekenhuis bereidt zich voor op een verdere uitbraak van het virus. Het aantal ic-plaatsen wordt meer dan verdubbeld.

Extra zuurstof

Er wordt gebruik gemaakt van recent vervangen beademingsapparaten, ‘die nog altijd up to date zijn’, zo verzekert Koning. En het ziekenhuis zet nu ook machines in, die normaal worden gebruikt voor het transport van patiënten. Er is ruimte vrijgekomen omdat het aantal niet-spoedeisende operaties wordt afgebouwd. Minder operaties gaan door, daardoor zijn minder ic-bedden nodig. ,,We proberen de best mogelijke zorg voor de stad en de regio te realiseren.’’

Koning ziet nu dagelijks coronapatiënten. ,,De ziektebeelden lopen sterk uiteen. De overgrote meerderheid herstelt thuis. Een deel moet naar het ziekenhuis voor extra zuurstof. En daar weer een deel van heeft beademing nodig op de intensive care.’’ In zijn ziekenhuis liggen nu twee patiënten op de afdeling voor intensieve zorg. Drie mensen in het Catharina Ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van corona.

Angst

Dit weekend kwam het verhaal van een 16-jarige coronapatiënt uit Breda naar buiten. Hij ligt op de intensive care aan een beademingsapparaat. ,,Dat krijgt veel aandacht door sociale media. Het voedt ook de angst. Maar het is niet zo dat alle 20-jarige patiënten op de intensive care terecht komen.’’

Ook coronapatiënten onder de 50 jaar kunnen op de intensive care te belanden. ,,Bij normale griep zien we dat soms ook’’, zegt Koning. ,,Maar de sterftecijfers voor jonge groepen zijn bij corona nog steeds heel laag.’’

Het Nederlandse beleid is erop gericht om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Scholen, cafés en sportclubs zijn gesloten. Koning: ,,We willen voorkomen dat het zorgsysteem in één keer zoveel mensen moet verwerken, dat het ons niet meer lukt.”.

Een extra intensive care

Het Catharina Ziekenhuis bouwt nu in feiten twee afdelingen voor intensive care. Een voor coronapatiënten en één voor reguliere patiënten. ,,Dat is minstens zo belangrijk. We zijn een groot ziekenhuis voor mensen met hart- en vaatziekten, kanker en nog meer. We willen het ziekenhuis zo lang mogelijk in de lucht houden, ook voor dat type patiënt. Als iemand een hartinfarct krijgt, moet hij gewoon gedotterd worden.’’