Iconische watertoren in Eindhoven krijgt grote schoonmaak

Video Clubwat­cher Elfrink zag PSV domineren tegen NAC: ‘Het wordt ook wel eens tijd dat PSV ver komt in de beker’

Clubwatcher Rik Elfrink zag dinsdagavond een PSV dat in de kwartfinale van de KNVB-beker geen enkel probleem had aan met NAC. De einduitslag (4-0) had nog hoger uit kunnen vallen.

9 februari