Ict-bedrijf uit Sint-Oedenrode overgenomen door Belgische speler

Werkstraf geëist tegen adjudant vliegbasis Eindhoven voor oplichting

12:35 ARNHEM – Tegen een voormalig adjudant van vliegbasis Eindhoven is maandag 100 uur werkstraf geëist wegens oplichting. De boordwerktuigkundige is volgens de aanklager schuldig aan fraude omdat hij zich liet inschrijven op het adres van zijn vakantiehuisje in Noordwijkerhout en daarom jarenlang veel te veel reiskostenvergoeding kreeg. In praktijk kwam hij op de fiets naar de vliegbasis vanaf zijn woonadres in Eindhoven.