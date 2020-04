ICT Group bereidt zich voor om coronaschade te beperken

Over het eerste kwartaal zag het softwarebedrijf, met een grote vestiging in Eindhoven, de omzet nog stijgen met 6 procent tot 42 miljoen euro, tegen 39 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst daalde licht naar 4,5 miljoen euro.

In het kwartaalbericht meldt het bedrijf de nodige maatregelen te nemen om de kosten te beperken en voldoende geld in kas te houden. Zo wordt een voorstel tot uitkering van dividend ingetrokken en zijn de huisbanken gevraagd leningen te verlengen. Ook meldt het bedrijf klaar te staan om eventueel een beroep te doen op steunmaatregelen van de overheid.

Invloed nog beperkt

Volgens topman Jos Blejie van ICT Group was de invloed van de coronacrisis in het eerste kwartaal nog beperkt. „Ons werk kan voor 95 procent vanuit thuis gedaan worden. Toch bereiden we ons voor op een diepere impact van de crisis op ons bedrijf naarmate deze voortduurt. Hoewel onze orderportefeuille nog goed gevuld is merken we wel een vertraging in de orderboekingen. Vooral onze detacheringen kunnen hieronder lijden, eerder dan onze projecten voor onderzoek en ontwikkeling en vitale infrastruur.”

In Eindhoven heeft ICT Group ongeveer 450 van de bijna 1500 medewerkers en veel klanten in de regio. Medewerkers van ICT Group op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werken voor ASML mee aan de nieuwe generatie EUV-chipmachines. Dat gebeurt deels bij een dochterbedrijf in Bulgarije met meer dan 250 werknemers. Vanuit de vestiging in Eindhoven werkt het concern ook voor de Duitse auto-industrie.

Trainingen helemaal stil gevallen

Volgens het kwartaalbericht zijn de activiteiten in Bulgarije succesvol met een toenemende omzet. In de vestiging in Zweden waren de prestaties daarentegen slechter dan verwacht. Een tegenvaller zijn de activiteiten op het gebied van trainingen, die helemaal stil gevallen zijn als gevolg van de crisis.

De productiviteit in de Nederlandse vestigingen was in het eerste kwartaal lager dan vorig jaar. Vooral bij de sectoren Machines & Systemen en Logistiek & Transport was de impact van de coronacrisis goed merkbaar.

Volgens Blejie zorgt de onzekerheid ervoor dat er geen voorspelling over de omzet in het lopende jaar kan worden gegeven. Wel handhaaft het bedrijf het streven naar een jaaromzet van 200 miljoen tot 230 miljoen euro rond 2022.