ICT Group, met grote vestiging in Eindhoven, wil verdubbeling met groeikapitaal van investeerders

Ze bieden 14,50 euro per aandeel. Dat is ruim 30 procent hoger dan de slotkoers van 11 euro van donderdag. Als het bod slaagt, krijgt NPM Capital een aandeel van 83 procent in de onderneming en Teslin 17 procent.

Quote Bij een grotere acquisitie is snel zekerheid nodig. Met NPM en Teslin hebben we snel toegang tot kapitaal” Jos Blejie, ICT Group

ICT Group wil in de komende jaren versneld groeien. Het concern denkt dat beter te kunnen doen aan de hand van een investeerder dan via de effectenbeurs. ,,Niets ten nadele daarvan, want we zijn 24 jaar lang tot volle tevredenheid op de beurs. Maar bij een grotere acquisitie is snel zekerheid nodig. Met NPM en Teslin hebben we snel toegang tot kapitaal", verklaart topman Jos Blejie.

Groeikapitaal van 200 miljoen euro

Het consortium stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor acquisities. Daarmee kan ICT Group versneld doorgroeien. ,,Onze ambitie is grofweg een verdubbeling", stelt Blejie. Eerdere plannen gingen uit van een groei naar een omzet van 200 tot 230 miljoen euro. Het concern boekte vorig jaar een omzet van 160 miljoen euro.

Blejie en financieel bestuurder Jan-Willem Wienbelt blijven na de overname aan boord. Operationeel bestuurder Roy Jansen zal toetreden tot de raad van bestuur.

ASML grootste opdrachtgever

ICT Group heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam en heeft veel klanten in Zuidoost-Brabant. ASML is de grootste opdrachtgever van het bedrijf. Vanuit de Eindhovense vestiging werkt het concern ook voor de Duitse autoindustrie, waarvoor software voor digitale dashboards wordt ontwikkeld.

In Eindhoven is het bedrijf ook actief met softwareservices van OrangeNXT en reisapp Turnn. Start-up Motar, dat software ontwikkelt voor ASML, is gevestigd in het kantoor aan de Prof. Dorgelolaan in Eindhoven.

Vorig jaar zomer nam het concern bovendien Esprit in Sint-Oedenrode over. Dit bedrijf detacheert software engineers en IT-projectmanagers bij onder meer Philips, ASML, NXP, en DAF. Esprit wordt binnen ICT Group samengevoegd met een andere Eindhovense werkmaatschappij, Additude Nederland. Additude houdt zich bezig met werving, detachering met de mogelijkheid tot overname van medewerkers en instroom van jongeren en zij-instromers via de Additude Academy.

Meer vrouwen

ICT Group telt zo'n 1500 medewerkers. Het aantal in Eindhoven bleef vorig jaar stabiel, maar de diversiteit van de populatie neemt toe. ,,Een derde van de nieuwe lichting is vrouw. Daar we zijn trots op", zegt Blejie.

Het concern wist vorig jaar de omzet met 3 procent te laten groeien en boekte een sterke stijging van bedrijfsresultaat en nettowinst. ,,Eindhoven heeft een goede bijdrage geleverd aan de solide resultaten", vindt de topman. ICT Group had weinig last van de coronacrisis, voor een groot deel dankzij het aanhoudend hoge activiteitenniveau in de hightech sector.