ICT Group, met vestigingen in Eindhoven, ziet herstel: aanvragen op niveau van voor coronacrisis

ZOMERSERIE Duurzame weekmarkt op het Wilhelmina­plein: ‘Verser kun je het niet hebben’

15:24 EINDHOVEN - In de vroege ochtend, bij het krieken van de dag, oogst Okko Klaver de groente van zijn land in Vorstenbosch om het een paar uur later vers te verkopen in zijn rijk gevulde groentekraam op de zaterdagmarkt op het Eindhovense Wilhelminaplein. ,,Verser kun je het niet hebben. Groente die je in een supermarkt haalt zijn toch al gauw een paar dagen onderweg.”