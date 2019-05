Idealist Jan van der Meer neemt na een jaar al weer afscheid van ‘verrassende stad’ Eindhoven

Moslimsor­ga­ni­sa­tie dreigt met acties tegen Pegida-demonstra­tie, zorgen bij buurtbewo­ners moskee

10:57 EINDHOVEN - Mocht de demonstratie van de extreemrechtse club Pegida in Eindhoven zondag doorgaan, dan leidt dit tot een grote reactie van moslims. Dat schrijft moslimbeweging Oemmah Nederland in een brief aan burgemeester Jorritsma. Verder maken bewoners die in de buurt wonen van de moskee zich zorgen over nieuwe, eventuele rellen.