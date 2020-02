Identiteit bekend van man die zwaargewond raakte voor Philips Stadion na tip over sleutelbos

Eindhoven­se genocide­ver­dach­te (64) uit Rwanda verliest Nederland­schap voorgoed: verzweeg ernstige feiten

14:43 EINDHOVEN - De 64-jarige Eindhovense Jean Baptiste N. is voorgoed zijn Nederlanderschap kwijtgeraakt. De rechtbank Oost-Brabant besliste vrijdag dat de staatssecretaris dit terecht had besloten in 2017. Toen was de genocideverdachte het niet eens met deze beslissing en stapte naar de rechter. Uit onderzoek bleek dat de man verzweeg bij zijn asiel- en naturalisatieprocedure dat hij betrokken was bij de genocide in Rwanda.