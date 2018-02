Identiteit mogelijke daders mishandeling Stratumseind in Eindhoven bekend

Dancefeest The Classixs in Klokgebouw komt rustig op gang

24 februari EINDHOVEN - De koning van the Classixs, daar draait het zaterdag in het Klokgebouw om. DJ Francois is voor het derde jaar op rij de host van het dance-evenement, waar hij zelf in totaal 5 uur plaatsneemt achter de draaitafel.