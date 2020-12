Iedereen draagt nu een mondkapje

,,We hebben vanochtend nog maar één bezoeker gekregen die hier zonder mondkapje kwam, veel minder dan anders”, vertellen Harry en Miranda Cools, die de toiletten van de Heuvel Galerie in Eindhoven beheren. Wie zonder zit, kan er bij hen eentje kopen. Het stel is blij dat het kabinet ze nu verplicht stelt. ,,Het kabinet had dit al weken terug verplicht moeten stellen. Waarom? Omdat het goed is tegen corona natuurlijk”, zegt het stel. ,,En Rutte had ook de grenzen moeten sluiten. Afgelopen weekend was het hier veel te druk, met allemaal Belgen die hier kwamen shoppen.”