Iets minder mensen met corona in ziekenhuis in Zuidoost-Brabant, maar de ic’s liggen gewoon vol

In totaal verzorgden de ziekenhuizen vanmorgen 132 mensen met Covid-19, tegen 145 een week geleden. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop had op de ic echter twee coronapatiënten méér dan een week eerder. In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven bleef hun aantal gelijk en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond had er welgeteld één minder.