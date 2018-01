Iets minder schade door vuurwerk rond jaarwisseling in Eindhoven

Vorig jaar bedroeg de schade 55.800 euro. In het jaar ervoor bleef de teller steken op 44.370 euro, maar dat was voor een deel te danken aan het feit dat de gemeente nog een groot aantal reserve prullenbakken in haar opslag had. Vorig jaar en dit jaar was dat niet het geval en moesten er nieuwe exemplaren besteld worden. In totaal gingen dit jaar 97 afvalbakken in de vernieling.