IJs- en Melkfabriek op Campinaterrein Eindhoven krijgen nieuw leven; eerste schetsen woontorens gepresenteerd

De IJsfabriek met de schoorsteen en de Melkfabriek zijn de eerste oude Campina-panden die GEVA BV een nieuw leven gaat geven. Hier is in 8.000 vierkante meter plaats voor een tiental bedrijven én voorzieningen voor de bewoners van het gebied, dat de naam De Caai krijgt. Ontwikkelaar BPD start waarschijnlijk begin volgend jaar met de bouw van de eerste twee woontorens voor 430 middeldure huurwoningen. Opvallend in de ontwerpen van de architecten Mei en Kaan is de witte kleur - van de melk van Campina én de monumentale fabrieksgebouwen. Ook komen verschillende elementen van de fabrieken terug in de nieuwbouw, zoals de grote raampartijen en halfronde kozijnen, verwijzend naar de fusée-daken op het terrein.