IJswinkel Baskin-Robbins opent in Eindhoven

Baskin-Robbins en Dunkin’ Donuts zijn beide eigenaar van dezelfde moedermaatschappij Dunkin’ Brands. Wereldwijd hebben de ketens respectievelijk zo'n 11.000 en 7.900 filialen. Eindhoven was vorig jaar de eerste Nederlandse stad waar Dunkin’ Donuts de deuren opende. Later volgde Tilburg waar beide merken voor het eerst onder één dak werden ondergebracht.

In Eindhoven krijgen ze volgens een woordvoerder allebei een eigen winkel met een eigen ingang. Baskin-Robbins heeft zo'n 1.300 smaken in het assortiment waarvan er in de winkel iedere keer 31 beschikbaar zijn. Het Eindhovense filiaal wordt de vijfde van de ijsketen in Nederland. Het bedrijf kondigde vrijdag ook aan hun producten in bekers aan te gaan bieden in andere winkels en horecazaken.