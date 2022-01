‘Ik heb veel gehuild, want volgens het kabinet ben ik ‘niet essentieel’

Schmidt wenst Ihattaren het beste: ‘Ik hoop oprecht dat hij op een dag zijn potentieel zal benutten’

PSV-trainer Roger Schmidt ging donderdag kort in op vragen over Mohamed Ihattaren, die afgelopen week in een interview zeer kritisch was op hem en PSV. Schmidt had het artikel niet gelezen, maar wel gehoord dat Ihattaren in een krant zijn verhaal had gedaan. ,,Ik heb vorig seizoen heel vaak antwoord op vragen over deze speler gegeven”, gaf hij aan.

