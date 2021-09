‘Ik leef mijn droom’; Eindhovense huisarts start gezondheidscentrum ‘met brede blik’

Ze hopen bij de feestelijke opening van zaterdag - eerder uitgesteld vanwege corona - veel belangstellenden te ontvangen. ,,Gezondheidscentra als de onze zijn in Nederland met een lampje te zoeken. We denken dat ons aanbod mensen uit de hele stad aanspreekt”, zegt Vogelzang. ,,En omdat we in het centrum zitten, kunnen we die mensen ook daadwerkelijk bedienen.”

De praktijk van Vogelzang en haar twee collega-huisartsen Liza Walet en Nicole van Dommelen telt nu circa 1900 Eindhovenaren. Ze willen groeien naar zesduizend.

Een gewoon gezondheidscentrum met een brede blik, dat is Medisch Kwartier Eindhoven volgens Vogelzang. ,,Ik ben een regulier opgeleide huisarts en bied reguliere zorg. Maar ik kan mensen ook verwijzen naar aanbieders van niet-reguliere zorg, als dat past. Hulpverleners hier in huis of in de regio, waarvan we weten dat ze kwalitatief goede zorg bieden.”

Zo kunnen patiënten in het gezondheidscentrum terecht bij een fysiotherapeut en diëtist maar ook bijvoorbeeld bij een osteopaat, een acupuncturist en een ademhalingstherapeut. ,,Daarbij komt dat we echt de tijd willen nemen voor mensen. Waar een huisarts normaal tien minuten per patiënt heeft, nemen wij een kwartier of, als het nodig is, het dubbele.”

Toen Vogelzang 26 jaar geleden begon als huisarts in Veldhoven ontdekte ze dat haar patiënten ook gebruik maakten van alternatieve hulpverleners. ,,Dat ging niet altijd goed, want onder die aanbieders zijn ook charlatans. Ik besloot dit te onderzoeken. Uit nieuwsgierigheid, maar ook omdat ik het kaf van het koren wilde scheiden. Ik wil, als mijn patiënten dit willen, hen ook de weg kunnen wijzen in de alternatieve zorg.”

Het begon destijds met een patiënt die Vogelzang vertelde dat hij naar een haptonoom ging, omdat hij ‘teveel in zijn hoofd zat’, niet durfde te ‘voelen’. ,,Wat is dat dan vroeg ik me af. Dus ik heb die haptonoom opgezocht: wie ben je, wat doe je? Ik heb me ook bij haar laten behandelen.”

Datzelfde deed ze bij een acupuncturist. ,,Ik kreeg in die periode medicijnen voorgeschreven door een specialist, omdat ik een te traag werkende schildklier had. Die medicijnen had ik uiteindelijk niet meer nodig, nadat ik een acupunctuurbehandeling had gevolgd.”

Reguliere en alternatieve zorg samenbrengen

Na Veldhoven werkte Vogelzang in Bergeijk en Den Bosch. Al die tijd nam ze haar ‘brede blik’ mee. In 2010 zette ze met anderen Gezondheidscentrum Vredesplein in Eindhoven op. Na tien jaar met veel plezier hier te hebben gewerkt, werd ze benaderd door longarts Stijn Mol. ,,Of ik - met steun van investeerders - een expertisecentrum wilde opzetten om reguliere en alternatieve zorg samen te brengen. Dat was een cadeautje. Die ontwikkeling paste zo bij mij, daar wilde ik graag de kartrekker van zijn.”

Uiteindelijk werd besloten om een gezondheidscentrum te starten dat later kan uitgroeien tot expertisecentrum. ,,Ik leef nu mijn droom.”

Zaterdag vrije inloop tussen 12.00 en 14.00 uur

Zaterdagochtend 25 september wordt het centrum geopend door wethouder Renate Richters. Medisch Kwartier Eindhoven is gevestigd op de begane grond van het pand aan de P.C. Hooftlaan 2, onder tandartspraktijk Al Dente. Tussen 12.00 en 14.00 is er een vrije inloop. In het gebouw worden ook foto's tentoongesteld van natuurfotograaf Jan van der Greef.