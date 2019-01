‘Ik vond haar altijd al lief’

DIAMANTEN PAAREINDHOVEN - Nog even en Adrianus (85) en Diny (83) Huizing tikken het diamanten huwelijk aan. Maar waarom ze voor elkaar gekozen hebben? Adrianus haalt zijn schouders op. ,,Tja, we waren jong. Oh ja, en ik heb haar altijd ontzettend lief gevonden.”

Grote ruzies heeft het stel nooit gekend. ,,Laten we eerlijk zijn, je hebt weleens een meningsverschil, maar nooit waarvan je zegt: ‘We kappen er maar mee’.”

Adrianus groeit op in Deurne, Diny in Bergeijk. Ze zijn lid van de hervormde kerk. Adrianus zat daardoor bij een jongensvereniging, Diny bij de meisjes. Eens per jaar kwamen uit verschillende dorpen al die jongeren samen. ,,Zo’n vijftig of zestig man. Waarom nou net wij elkaar troffen, weet ik eigenlijk niet meer. Die klik, dat gebeurde gewoon.”

Adrianus vindt werk in Eindhoven als buschauffeur en verhuist in 1957 naar een kosthuis. In 1959 komt Diny over na vijf jaar verkering. ,,We waren blij toen we na ons huwelijk in een flat konden gaan wonen. Vrij snel daarna vertrokken we naar ons huidige huis.”

Over zijn tijd als buschauffeur raakt Adrianus niet uitgepraat. Plakboeken vol foto’s heeft hij. Diny had in die jaren wel wat baantjes, maar was vooral thuis om voor de kinderen te zorgen. De band met hen is nog altijd erg sterk. ,,Met het feest zijn mijn dochters iedere dag bezig. Ze hebben van alles geregeld, maar wat precies vertellen ze me niet. Dat is een verrassing.”

Inmiddels wordt Diny geplaagd door dementie, ook het lopen gaat lastig. Het maakt het vieren van het jubileum moeilijker. ,,Maar we hebben toch een zaal gehuurd in Deurne hoor en er zijn 65 genodigden. We blijven onze trouwdag groot vieren.”