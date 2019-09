‘Ik wil dat iedereen van haar houdt’

Jasmijn staat midden in het leven. Ze heeft een hechte vriendinnengroep, een leuke baan en is groot PSV-fan. Niets lijkt een mooi leven in de weg te staan, tot ze hoort dat ze borstkanker heeft. Jasmijn is de jonge vrouw die centraal staat in het nieuwe boek van schrijfster Gaby Rasters (1975) uit Weert. Hou me vast zoals ik was is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Eindhovense Margriet. Ze was een vriendin en collega van Rasters bij de gemeente Eindhoven. ,,Het boek is geen biografie. Maar veel van wat erin staat, is echt gebeurd. Wel heb ik als schrijver de vrijheid genomen er een mooi verhaal van te maken.’’