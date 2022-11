‘Ik zie alleen maar konten’: rolstoeler en PSV-fan Gina Makken baalt van plek in het stadion

Autowrak in Woensel wegge­sleept, onderne­mers opgelucht

EINDHOVEN - De zwaar beschadigde Toyota, die wekenlang op de Willem Rosestraat in Woensel stond geparkeerd, is door de eigenaar vrijdagmiddag opgehaald. De auto was een doorn in het oog van veel ondernemers in de straat, die eerder deze week hun beklag deden in het ED.

4 november