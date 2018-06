Illegale bewoning en kilo's hennep aangetroffen in Woensel, oldtimers en cash in beslag genomen

Eén van de gecontroleerde panden is gesloten en verzegeld. Van een ander pand is de afwikkeling, vanwege diverse strafrechtelijke overtredingen, uit handen gegeven aan de officier van justitie.

Arbeidsmigranten

In het eerste pand werd illegaal onderdak verschaft aan arbeidsmigranten, terwijl het niet is toegestaan om een bedrijfspand in gebruik te nemen voor bewoning.

Schoenendoos vol hennep

In het tweede bezochte pand roken de controleurs direct een sterke hennepgeur. Bij verdere inspectie werden zowel hennep als goederen voor de verwerking van hennep aangetroffen. Omdat het om strafrechtelijke overtredingen gaat, is de afwikkeling van dit pand overgedragen aan de officier van justitie.

De politie deed verdere doorzoeking. In de meterkast werd een schoenendoos met enkele honderden grammen hennep aangetroffen. Verderop werd nog eens een aantal zakken met in totaal bijna 10 kilo hennep en bijna 500 hennepstekjes gevonden. De hennep is samen met de attributen voor de hennepteelt in beslag genomen en wordt vernietigd. Daarnaast werden nog een bedrag van vele duizenden euro’s en twee oldtimers in beslag genomen.