Imago GroenLinks Eindhoven dreigt te verbleken

Is het slechts een imago-probleem? Of is er meer aan de hand? Feit is in ieder geval dat GroenLinks in de Eindhovense coalitie moeite heeft het duurzame, milieuvriendelijk gezicht van de partij in de coalitie met VVD, PvdA en CDA overeind te houden. En dat al na amper acht maanden regeren.