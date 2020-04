Imams Eindhoven en Helmond gaan online tijdens ramadan

In Eindhoven komen normaal gesproken tijdens de ramadan in een iftar-tent bij de Fatih-moskee na zonsondergang zo'n driehonderd mensen bij elkaar om samen te eten. ,,Het is wel vervelend dat dat nu niet kan, maar de gedachte van de ramadan is dat je samen leeft en samen dingen doet. Als we nu samen zouden komen, zouden we levens in gevaar brengen. Daarom komen we nu in gedachten samen", zegt voorzitter Ali Aslan van de Fatih-moskee. Enkele tientallen hulpbehoevende moslims die bij de moskee zijn aangesloten, krijgen tijdens de ramadan voedselpakketten thuis bezorgd.