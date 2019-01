Immense levende catalogus van de amateurkunst in Eindhoven

EINDHOVEN - Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven was zondag een immense levende catalogus van de amateurkunst in de stad. Van de kelder tot aan de derde verdieping van het gebouw aan de Pastoor Petersstraat, overal bruiste het van creativiteit, toewijding en plezier.

Emy Snels (10) uit Bergeijk is de kleinste van de vijf meiden in de dansstudio. In een halfuur laat Resa Samangun van Dancer Studio hen kennismaken met urban dance. Al snel pakt Emy zijn instructies op. ,,Draai je hoofd van links naar rechts en weer terug, zet dan je rechtervoet naar voren, draai naar links en steek je armen naar opzij." Hij doet het één voor één voor en dan alles achter elkaar en dan nog eens op muziek. Emy vond het leuk, vertelt ze na afloop. Wel anders dan de dansles die ze al heeft.

Lieflijk en overdonderend

Bij de eerste Dag van de Amateurkunst bijt Dulcinea theatersport het spits af. Naast de koffiebar wordt bezoekers gevraagd hun naam in de lucht te schrijven en daarna op de rug van hun buurman of -vrouw. Slaand op hun knieën en stampend met de voeten doen ze enthousiast mee aan een paardenrace. Daarna maken ze plaats voor 'Groep 78 zingt!' dat zich ter plekke omdoopt tot 'Sparkle'. Als ze inzetten voor 'Alles is liefde', blijken de zangers zo vroeg op de dag nog niet toonvast en de versterkers van de begeleidende band niet op elkaar afgestemd. Maar het applaus is er niet minder om.

In de concertzaal blijkt dat amateurkunst niets zegt over kwaliteit. Daar leeft de Philips Harmonie zich uit in een compositie van Ferdinand Hérold: soms lieflijk, dan weer overdonderend, vrolijk en altijd zuiver. Na een romantisch muzikaal eerbetoon aan Kaiserin Sisi gaan we blijmoedig op zoek naar nog meer bevlogenheid elders in het vorig jaar compleet vernieuwde gebouw.

Bevrijdend Zingen

Er wordt veel gezongen. Bij de lightversie van het Philips' Philharmonisch Koor, dat zich te buiten gaat aan Bachs' geloofsbelijdenis en bij het anderhalf jaar jonge vrouwenkoor Sonata. Dirigent Nadia Loenders - die later nog de workshop Bevrijdend Zingen presenteert - was blij met de uitnodiging aan het koor om mee te doen. ,,Een koor moet zich laten zien en horen. Misschien dat het nog nieuwe leden oplevert. Jonge vrouwen hebben het heel druk, dus ik wil serieus met hun vrije tijd omgaan. Iedereen wil immers groeien.”