Impasse Steentjeskerk Eindhoven duurt voort

En dus stellen Niels Groot en Rob Gordon van de CDA-fractie maar weer eens precies dezelfde raadsvragen die ze in september 2018 ook al stelden. Hoe is de staat van het gebouw? Wordt er wel iets aan onderhoud gedaan, en wie betaalt dat? En is het nou eindelijk duidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren?’

In 2013 was de gemeente opgetogen dat ze een koper had gevonden voor het monumentale gebouw: Harrie Kolen, handelaar in exclusieve tegels. Maar hij zou pas echt eigenaar van de Steentjeskerk worden - en de koopsom van acht ton betalen - als er overeenstemming is over het toekomstplan. In de tussentijd kon Kolen het beheer op zich nemen, om er allerlei activiteiten te organiseren. Kolen en de gemeente werden het tot nu toe echter niet eens over die toekomstplannen.

Constructief overleg

Quote Kolen traineert de zaak. De gemeente zou op zoek moeten naar een projectont­wik­ke­laar die wel echt iets wil met deze kerk.” Marc van Abbe, Van Abbestichting ,,We zijn nog steeds in constructief overleg met de gemeente. We hopen binnenkort met een plan naar buiten te komen", zo liet een woordvoerder van Kolen dinsdag weten. Volgens hem gaat het dan om een zelfde bestemming als waar eerder over is gesproken: wonen of een hotel.

De Van Abbestichting gelooft er niet meer in. ,,Kolen traineert de zaak. De gemeente zou op zoek moeten naar een projectontwikkelaar die wel echt iets wil met deze kerk”, zegt Marc van Abbe van de gelijknamige monumentenorganisatie. Hij denkt dat Kolen erop uit is dat de gemeente de overeenkomst verbreekt, om dan met een schadeclaim te komen voor alle gemaakte onderzoekskosten.

Schrikbeeld