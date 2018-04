Import van tweedehands auto's stijgt naar recordhoogte

EINDHOVEN - Op de Nederlandse wegen rijden steeds meer tweedehands auto's rond die hun eerste kilometers in het buitenland maakten. Volgens de branche zijn er simpelweg te weinig jonge occasions in eigen land te koop.

Autobedrijf RVL Mobility in Beek en Donk haalt bijvoorbeeld al jarenlang verreweg het grootste deel van zijn voorraad occasions uit België. "Tachtig procent komt daar vandaan", zegt directeur Ronald van Loon. "Elke dag rijden we op en neer, gemiddeld acht occasions per dag. In Nederland is niks meer te koop aan jonge auto's. Die worden bijna allemaal geëxporteerd."

200.000

Het aantal importauto's bereikte in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 60.000 stuks een recordhoogte. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar waren het er 50.000. Over heel 2017 werden een kleine 200.000 occasions ingevoerd; 17,5 procent meer dan in 2016.

Een en ander blijkt uit cijfers van VWE Automotive. De al jaren stijgende invoer overtrof in de afgelopen drie maanden zelfs het aantal geëxporteerde wagens. Woordvoerder Marc van der Elst: "Steeds minder particulieren kopen nieuwe auto’s, en auto's die uit lease vrij komen zijn lang niet altijd de occasions die Nederlandse consumenten zoeken. Die willen het liefst een jonge, zuinige benzineauto met weinig kilometers op de teller. Auto's die uit lease vrij komen zijn vaker grotere auto’s of diesels die behoorlijk wat kilometers hebben gereden."

Veel occasions worden geëxporteerd. Dat is vaak lucratiever dan verkoop in eigen land, omdat de betaalde BPM deels kan worden teruggevraagd.

Quote Elk bedrijf dat niet meedoet, laat een markt liggen Dierk Lavrijsen

Ook Driessen Occasion Center in Eindhoven haalt regelmatig auto's uit het buitenland. "Elk bedrijf dat niet meedoet, laat een markt liggen", vindt manager Dierk Lavrijsen. Hij plaatst een kanttekening: "Het is maar de vraag of het altijd interessant is: je zit toch met je transportkosten en de RDW-keuring."

RVL Mobility doet al acht jaar goede zaken in het buitenland, zegt Ronald van Loon. "Wij halen onze auto's in België. Daar hebben ze, net als in Nederland, een kilometerregistratie, de Carpass. Dat schept vertrouwen bij de klant. In Duitsland kennen ze dat niet. Een ander voordeel van Belgische auto's is dat ze vaak een lage kilometerstand hebben, vooral de diesels." Prijstechnisch zijn importauto's interessant, zegt Van Loon: "Als je er in Nederland al aan kúnt komen, liggen de prijzen vaak hoger omdat er meer kapers op de kust zijn."

Voorraden

Van den Udenhout op Ekkersrijt verkoopt per jaar zo'n 750 geïmporteerde occasions, onder andere uit België, Duitsland en Frankrijk en Spanje, op een totaal van 2500 stuks. Roel van der Giessen van de Van den Udenhout Groep: "Wij doen het met name om de voorraden op peil te houden, tevens importeren wij ook op aanvraag van de klant."