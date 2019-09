Imposante vitrines geplaatst bij verbouwing C&A pand Eindhoven

Column Trek de stekker uit het Muziekge­bouw

10:00 De dag ervoor had de burgervader nog laten optekenen dat de cultuur in Eindhoven tamelijk stiefmoederlijk is behandeld, zeker in vergelijking met de TDK: Techniek, Design en Techniek. ,,En die geldproblemen bij het Muziekgebouw, die moeten we gewoon oplossen.” Aldus John Jorritsma in gesprek met collega Hans Vermeeren.