In 2018 veroordeelde Eindhovense cafébaas vroeg nieuwe VOG en kreeg hem gewoon

Eindhoven­se Pv­dA-fractie­voor­zit­ter Hafid Bouteibi haakt af na verloren lijsttrek­kers­ver­kie­zing

EINDHOVEN - De Eindhovense PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi komt na de verkiezingen niet terug in de gemeenteraad. Bouteibi was in de zomer nog in de race om lijsttrekker te worden maar werd in een ledenraadpleging afgetroefd door voormalig fractievoorzitter Mieke Verhees die een comeback maakt.

28 oktober